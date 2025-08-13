Le Vietnam s’attèle à assurer la sécurité énergétique

La sécurité énergétique est devenue une priorité politique absolue pour le Vietnam, qui mise sur une croissance économique rapide. Pour relever ce défi, le pays a identifié trois axes stratégiques: moderniser la gouvernance des entreprises; accélérer la transformation numérique et l’innovation; et rénover en profondeur son réseau électrique.

L’objectif est clair: garantir un approvisionnement suffisant en électricité pour soutenir une croissance économique ambitieuse, tout en préparant le pays à une industrialisation et une modernisation accélérées. Cette double exigence impose de développer de nouvelles capacités de production, en privilégiant les sources d’énergies de base, vertes et durables.

"Pas de pénurie d’électricité"

Le Premier ministre Pham Minh Chinh suit personnellement ce dossier et a récemment insisté sur la nécessité d’éviter toute pénurie d’électricité, quelles que soient les circonstances. Le 10 août dernier, lors du 4e Congrès du comité du Parti au sein du Groupe d’électricité du Vietnam (EVN), il a réaffirmé sa position: "L’objectif de la production d’électricité doit répondre aux besoins de développement du pays et à la consommation, mais aussi à une croissance économique à deux chiffres. C’est un immense défi".

Le chef du gouvernement a ajouté que le secteur devait faire preuve de proactivité dans l’approvisionnement en combustibles, notamment en charbon. Il l’a également exhorté à viser une place parmi les trois premiers de l’ASEAN et à encourager un développement ambitieux des sources d’énergie, en particulier l’énergie nucléaire.

La tendance mondiale est à l’énergie nucléaire. Il y a plus de 400 centrales dans le monde, et pour beaucoup de pays, ça représente plus de 50% de leur électricité. La vraie question, c’est la sécurité et le développement. Avec l’énergie nucléaire, une source propre, il faut être audacieux et investir dans la production et le réseau de transport.

Des projets stratégiques pour l’avenir

En réponse aux directives gouvernementales, le secteur de l’électricité a lancé plusieurs projets stratégiques. La ligne de transmission 500 kV reliant Quang Trach à Phô Nôi, achevée en un temps record de plus de six mois en août 2024, en est un exemple marquant.

Nguyên Huu Tuân, secrétaire adjoint permanent du comité du Parti au sein d’EVN, a détaillé les prochaines étapes :

“Nous mettons en place des solutions stratégiques pour l’investissement et la construction d’infrastructures. Nos priorités sont de réduire les délais des projets importants, de moderniser l’ensemble de la chaîne - de la production à la transmission et à la distribution -, de renforcer notre capacité à intégrer à grande échelle les énergies renouvelables et de réussir une transition énergétique verte. Nous visons l’achèvement de 12 projets de production et ambitionnons de lancer en 2026 le projet de GNL de Quang Trach 3, pour une mise en service prévue en 2030".

Pour faire face à une demande d’électricité appelée à croître de plus de 11%, le secteur doit élaborer des scénarios d’approvisionnement tout en modernisant sa gouvernance pour atteindre les standards internationaux. L’innovation et la transformation numérique sont d’ailleurs considérées comme des moteurs essentiels de cette modernisation.

Grâce à cette volonté politique et à l’engagement du secteur, le Vietnam ambitionne de devenir une nation à revenu élevé d’ici 2045, tout en respectant ses engagements internationaux en faveur d’un développement durable et de la neutralité carbone à l’horizon 2050.

