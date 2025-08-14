Le Vietnam demeure une destination idéale pour les investissements étrangers

Malgré l’impact des politiques tarifaires américaines, le Vietnam continue de s’affirmer comme une destination attractive pour les investissements directs étrangers (IDE), en particulier à moyen et long termes.

>> Encourager les investissements dans les sciences et technologies

>> Le Vietnam a attiré 24,09 milliards de dollars d’IDE en sept mois

>> Accélération des IDE de la République de Corée vers le Vietnam

Photo : VNA/CVN

Selon le ministre des Finances, Nguyên Van Thang, les flux d’IDE vers le pays restent dynamiques, soutenus par une stratégie de captation adaptée, une stabilité politique et un climat d’affaires favorables.

Les tarifs réciproques adoptés par les États-Unis, avec un droit de 20% sur le Vietnam, représentent toutefois un défi. Dans un contexte mondial marqué par des risques géopolitiques et des politiques commerciales restrictives, ce tarif pourrait peser sur les flux d’IDE et le commerce bilatéral. Néanmoins, l’Agence d'investissement étranger (relevant du ministère des Finances) souligne que ce taux, inférieur à la proposition initiale de 46%, constitue un compromis limitant l’impact négatif et préservant la confiance des investisseurs.

De grands fonds d’investissement comme Dragon Capital et VinaCapital jugent cette mesure prévisible et acceptable, sans effet majeur sur les tendances d’investissement à moyen et long termes. Plusieurs entreprises étrangères profitent même de la conjoncture pour accélérer l’expansion de leurs capacités au Vietnam, augmenter le contenu local et se prémunir contre d’éventuelles hausses tarifaires. Ces initiatives renforcent la stratégie nationale visant à attirer des IDE de qualité, orientés vers les industries à forte valeur ajoutée, avec des technologies modernes et une production durable.

Dans un contexte de concurrence accrue pour l’IDE, les analystes de Vietcombank Securities (VCBS) estiment que le taux appliqué au Vietnam reste inférieur à celui de certains pays asiatiques, et que ses avantages compétitifs demeurent solides. Par rapport à des voisins comme la Thaïlande, l’Indonésie ou la Malaisie (19%), l’écart est jugé minime.

Malgré certains risques, le consensus demeure : le Vietnam est une destination sûre et prometteuse. Un atout supplémentaire est l’entrée en vigueur, le 1er juillet, du modèle d’administration locale à deux niveaux, qui clarifie les compétences entre échelons locaux, renforce la gouvernance et améliore le soutien aux investisseurs - un signal fort pour la communauté internationale des affaires.

Enfin, la diplomatie économique joue un rôle clé. Lors de la récente visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, en République de Corée, la déclaration conjointe sur le renforcement du partenariat stratégique global entre les deux pays a mis l’accent sur la coopération en matière d’investissement. Cette orientation devrait stimuler les flux, notamment dans les secteurs stratégiques comme les semi-conducteurs et l’énergie, contribuant ainsi à une nouvelle accélération de l’IDE au Vietnam.

VNA/CVN