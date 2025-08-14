CMC Corporation coopère avec des entreprises sud-coréennes

La société vietnamienne CMC Corporation a collaboré avec des groupes sud-coréens sur de nombreux projets de haute technologie et a mis en place des initiatives de coopération dans les domaines de l'intelligence artificielle (IA), des semi-conducteurs, de la transformation numérique et de la formation professionnelle.

>> La presse sud-coréenne met en lumière la visite du secrétaire général Tô Lâm

>> Science et technologie, pilier des liens Vietnam - République de Corée

>> Le chef du Parti rencontre des dirigeants des grandes entreprises sud-coréennes

Photo : VNA/CVN

CMC a noué des liens durables avec des géants technologiques sud-coréens, notamment Samsung SDS, SK Telecom, LG et Hyundai IT. En tant que centre de prestation mondial de Samsung SDS, CMC a réalisé plus de 125 projets avec plus de 1.000 ingénieurs, générant un chiffre d'affaires d'environ 20 millions de dollars américains.

En 2019, Samsung SDS a pris une participation stratégique dans CMC, élargissant ainsi la collaboration dans les centres de données, les infrastructures de transmission et les services cloud pour les usines Samsung au Vietnam et dans le monde. L'investissement de Samsung SDS dans CMC a atteint 1 milliard de dollars. En 2024, CMC a établi une présence permanente à Séoul avec un nouveau bureau, témoignant d'un engagement plus profond auprès du marché coréen.

Fort de sa longue expérience et de ses solides partenariats, CMC vise à représenter le Vietnam dans la coopération avec la République de Corée en matière de sciences, de technologies, d'innovation et de transformation numérique.

Lors du dialogue sur la coopération scientifique et technologique Vietnam-République de Corée organisé lors de la visite d'État du secrétaire général du Parti communiste coréen, Tô Lâm, en République de Corée, du 10 au 13 août, CMC a présenté cinq propositions stratégiques.

Parmi celles-ci : la création d'un comité intergouvernemental sur la coopération stratégique en sciences, technologies et transformation numérique ; la création d'un centre d'excellence (COE) pour former 1.000 ingénieurs ; la facilitation du transfert de 11 technologies stratégiques, en priorité les puces semi-conductrices, les cœurs d'IA et le calcul haute performance (HPC) ; la conduite d'études conjointes entre CMC et des universités coréennes ; et un partenariat avec la Korea Open University Alliance pour proposer des cours d'IA en ligne permettant aux étudiants vietnamiens d'obtenir des crédits coréens et des doubles diplômes.

CMC a également établi un réseau avec 14 entreprises, universités et établissements d'enseignement coréens de premier plan. Parmi les exemples, citons l'investissement de Samsung C&T dans un centre de données hyperscale à Hô Chi Minh-Ville ; les travaux de CoAsia Semi Korea sur la conception de puces IA et les laboratoires de formation aux semi-conducteurs ; le développement logiciel et l'expansion commerciale de TmaxSoft ; et les liens universitaires avec l'Université des études étrangères de Busan, l'Université nationale de Pukyong et l'Université de Gwangju pour la formation, la recherche et les échanges de personnel.

Ces accords soulignent les capacités technologiques mondiales croissantes de CMC et renforcent la coopération entre le Vietnam et la République de Corée dans 11 domaines stratégiques, dont l'IA, les semi-conducteurs, la transformation numérique, la cybersécurité et l'éducation.

Grâce à sa plateforme C.OpenAI, qui favorise la connexion et le partage d'applications d'IA, et à son vaste réseau de partenaires, CMC consolide son rôle de passerelle AI-X essentielle pour la coopération transfrontalière en matière d'IA entre les deux pays, consolidant ainsi progressivement sa position dans la transformation et la mondialisation de l'IA.

VNA/CVN