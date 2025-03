Ouverture du salon d'exportation de meubles HawaExpo 2025

Organisé par cinq grandes associations vietnamiennes du secteur du bois (Viforest, HAWA, BIFA, DOWA, FPA Binh Dinh), l'événement se déroule du 5 au 7 mars. HawaExpo 2025 met en valeur le patrimoine culturel vietnamien à travers une approche créative et contemporaine.

Photo: VNA/CVN

Le salon réunit les principales marques de meubles et d'accessoires intérieurs et extérieurs, illustrant la force du design et de la technologie de l'industrie du bois d'exportation vietnamienne. Le comité d'organisation insiste sur la sélection rigoureuse des entreprises participantes, garantissant leur capacité d'exportation et leur conformité aux normes internationales.

Plus de 100 œuvres artisanales sont exposées, combinant tradition et tendances modernes. L'événement accueille également le Design Talk et le concours Hoa Mai Design Award 2025, stimulant la créativité des jeunes designers.

En marge de l'exposition, des conférences sur l'e-commerce, la logistique et le commerce international permettent aux entreprises de mettre à jour leurs connaissances, d'élaborer des stratégies de développement durable et de s'adapter avec souplesse au marché international.

En plus des rencontres B2B sur place, HawaExpo facilite la mise en relation entre entreprises et clients internationaux via la plateforme Hopefairs et les canaux de vente en ligne.

VNA/CVN