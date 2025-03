Un forum pour renforcer la coopération Vietnam - Thaïlande - Japon

Le 15 mars, la province d'Udon Thani, en Thaïlande, a accueilli le Forum de connexion commerciale et touristique Vietnam - Thaïlande - Japon. Il s’agit de la première activités organisée conjointement par les consulats généraux du Vietnam à Fukuoka (Japon) et Khon Kaen (Thaïlande), en collaboration avec des associations vietnamiennes et la communauté d’affaires vietnamienne au Japon et en Thaïlande.

Vu Chi Mai, consule générale du Vietnam à Fukuoka, a souligné que ce forum permettait aux entreprises d’accéder à de nouveaux marchés, d’identifier des partenaires stratégiques et d’élargir leurs activités. Cet événement contribue également à renforcer l’image et la position de la communauté vietnamienne à l’international, tout en favorisant la connexion avec la Patrie et la préservation de l’identité culturelle vietnamienne.

Lors du forum, Dinh Hoàng Linh, consul général du Vietnam à Khon Kaen, a souligné les profondes affinités culturelles partagées par le Japon, la Thaïlande et le Vietnam. Il a également mis en lumière l'essor significatif des échanges commerciaux et des investissements entre ces trois nations. En outre, il a exploré le potentiel de synergie entre la province de Fukuoka, la région nord-est de la Thaïlande et le Centre du Vietnam, envisageant la formation d'un triangle économique stratégique bénéfique pour les trois parties.

Développement de réseaux d’affaires

Cet événement a réuni plus d'une centaine d'entreprises, principalement des sociétés vietnamiennes établies en Thaïlande et au Japon. Les discussions ont abordé des secteurs d'activité cruciaux tels que le tourisme, la logistique, la production alimentaire, les technologies et l'innovation, les énergies renouvelables, ainsi que les industries de sous-traitance et les composants électroniques.

À l’issue de l’événement, quatre accords de coopération ont été signés entre des entreprises thaïlandaises et japonaises. Ces accords portent sur le développement de réseaux d’affaires entre la Thaïlande et le Japon, le renforcement des ressources humaines entre ces deux pays, ainsi que la coopération commerciale et l’import-export entre le Japon, le Vietnam et la Thaïlande.

