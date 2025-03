Les défis de la filière thon vietnamienne

La filière thon vietnamienne, bien qu’exportatrice majeure de produits de la pêche, est confrontée à de nombreux défis. La pénurie de matières premières locales est le principal obstacle aux exportations selon les entreprises de transformation. Le décret gouvernemental N°37, entré en vigueur le 19 mai 2024, a fortement impacté la production et le commerce des pêcheurs et entreprises.

Selon Nguyên Thi Thu Sac, présidente de l'Association vietnamienne des producteurs et exportateurs de produits aquatiques (VASEP), plusieurs lots de matières premières pêchées, concernés par la nouvelle réglementation, sont bloqués en entrepôt, faute de documents nécessaires délivrés par les ports de pêche et les services compétents. Des commandes, notamment de thon en conserve, ont été annulées et des contrats sont menacés de pénalités ou de suspension.

En outre, les exportations à base de matières premières importées ne bénéficient pas des préférences tarifaires de l’Accord de libre-échange Vietnam - Union européenne (EVFTA), ce qui nuit à la compétitivité des produits vietnamiens en Europe.

Le vice-président de l’Assemblée nationale, Lê Minh Hoan, a souligné la nécessité et la solidité juridique et scientifique de la réglementation sur la taille minimale de capture, notamment pour le thon listao (Katsuwonus pelamis), établie par le décret gouvernemental 37/2024. Cette mesure vise à protéger les ressources halieutiques, à répondre aux exigences de la Commission européenne (CE) et à prévenir la surexploitation des stocks de poissons.

Afin de concilier la protection des ressources halieutiques et les exigences de la CE tout en limitant les impacts sur les activités de pêche traditionnelles et les exportations des entreprises, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a proposé au Premier ministre l'élaboration d'un décret modificatif. Celui-ci devrait être adopté d'ici avril 2025.

Rechercher de nouvelles opportunités

D'après les statistiques du Centre du commerce international (ITC), le Vietnam est actuellement le deuxième plus grand fournisseur de thon sur le marché américain, après la Thaïlande. Les récents changements dans la politique tarifaire des États-Unis sur les produits importés affectent les exportations vietnamiennes vers ce marché.

Selon Nguyên Thi Vân Hà, experte du marché du thon à la VASEP, les importations de thon listao à l’huile en conserve aux États-Unis sont soumises à des droits de douane de 12,5% à 35%, sauf en cas d’accord tarifaire préférentiel. L’Accord de libre-échange États-Unis - Mexique - Canada (USMCA), en vigueur depuis 2020, accorde des avantages tarifaires à ces deux pays pour divers produits, dont le thon.

En cas d’échec des négociations États-Unis - Mexique - Canada, les exportations de thon de ces pays, notamment du Mexique, vers les États-Unis pourraient diminuer. Les exportations chinoises sont également affectées par des taxes supplémentaires. Pham Quang Vinh, ancien vice-ministre des Affaires étrangères, a estimé que les États-Unis pourraient accroître leurs importations depuis d’autres pays, offrant ainsi un avantage concurrentiel au Vietnam.

