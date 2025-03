Le 10e Festival Vietnam - Japon aura lieu à Hô Chi Minh-Ville

L'information a été communiquée à l'issue d'une conférence de presse tenue le 28 février par le Département municipal des relations extérieures et le Consulat général du Japon à Hô Chi Minh-Ville.

Photo : PC/CVN

Organisé conjointement par le Comité populaire municipal et des partenaires japonais, l'événement vise à renforcer les échanges culturels, commerciaux et touristiques entre les deux pays, réunissant environ 150 unités participantes avec diverses activités telles que des spectacles artistiques, des événements sportifs et des échanges entre jeunes. Notamment, le talk-show "Rêve" vise à mettre en relation des étudiants des deux pays, un événement cycliste d'amitié promouvant la sensibilisation du public à la protection de l'environnement, à un mode de vie sain et à l'utilisation des transports publics, ainsi que des performances de jeunes artistes vietnamiens et japonais.

Lê Truong Duy, directeur adjoint du département municipal des relations extérieures, a souligné que le festival reflète l'amitié de longue date et le partenariat stratégique global croissant entre les deux nations. Dans sa 10e édition, l'événement continuera de jouer un rôle clé dans la promotion des échanges culturels, du commerce, des investissements, du tourisme et de la compréhension mutuelle entre les deux parties.

Le consul général du Japon à Hô Chi Minh-Ville, Ono Masuo, a souligné l'ampleur croissante du festival, le qualifiant de plus grand programme d'échange Vietnam - Japon au Vietnam. L'édition 2024 avait attiré plus de 420.000 visiteurs, et celle de cette année devrait offrir des expériences encore plus captivantes aux festivaliers, contribuant ainsi au renforcement des liens entre les deux pays, a-t-il ajouté.

VNA/CVN