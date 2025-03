Le PM fixe des exigences accrues pour la ligne électrique 500 kV Lào Cai - Vinh Yên

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a appelé à une mise en œuvre rapide, efficace et durable, avec six exigences clés : un avancement plus rapide, une meilleure qualité, des coûts réduits, une plus grande sécurité et efficacité, un meilleur bien-être social et une protection accrue de l'environnement.

Il s'agit d'un projet national clé, approuvé par le Premier ministre pour son investissement. Il est confié au groupe Électricité du Vietnam (EVN) en tant que maître d'ouvrage, avec le Comité de gestion du projet électrique 1 comme représentant de l'investisseur.

Il s'étend sur 229,5 km, traverse quatre provinces (Lào Cai, Yên Bai, Phu Tho et Vinh Phuc) et comprend 468 pylônes. Ce projet nécessite un investissement total de plus de 7.410 milliards de dôngs, et devra être achevé avant le 2 septembre 2025.

Une fois mise en service, la ligne 500kV pourra transmettre jusqu'à 3.000 MW d'électricité provenant des centrales hydroélectriques du Nord-Ouest et des provinces voisines vers le réseau national, renforçant ainsi la stabilité énergétique du pays.

Lors de la cérémonie, le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué les efforts d'EVN, des ministères et des autorités locales pour surmonter les difficultés et accélérer le démarrage du projet. Il a notamment remercié les habitants des quatre provinces pour leur coopération dans la libération des terrains.

Soulignant l'importance de l'énergie pour la croissance économique, il a insisté sur la simplification des procédures administratives et le renforcement de la décentralisation. Il a appelé à l'implication de tout le système politique, y compris les autorités locales, les entreprises et les habitants, pour assurer le succès du projet.

Il a demandé à EVN d'accélérer la construction de la ligne électrique de 500 kV Lào Cai - Vinh Yên, comme il l'avait fait pour la ligne de transmission d'électricité 500 kV circuit 3 reliant Quang Trach (Quang Binh) à Phô Nôi (Hung Yên), fixant un délai ambitieux de six mois pour l'achèvement des travaux d'ici le 31 août 2025.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a demandé aux autorités des quatre provinces concernées d'accélérer la libération des terrains ce mois-ci et de garantir de bonnes conditions de relogement aux familles affectées. Il a également exigé des entreprises de construction qu'elles respectent scrupuleusement leurs engagements en matière de qualité et de délais.

En outre, il a appelé à une surveillance stricte du projet pour prévenir la corruption et les conflits d'intérêts. Il a demandé aux autorités compétentes d'intervenir rapidement face aux défis techniques et environnementaux.

Enfin, il a exhorté les médias à mener une bonne campagne d'information, de sensibiliser le public sur l'importance du projet afin de créer un consensus dans sa mise en œuvre.

VNA/CVN