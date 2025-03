L'UE exonère l'acier laminé à chaud de Hoà Phat des droits antidumping provisoires

Photo : VNA/CVN

Selon la notification publiée par la Commission européenne, les produits en acier laminé à chaud du groupe Hoà Phat ne seront pas soumis à ces taxes provisoires.

D’après le groupe Hoà Phat, ce résultat s’explique par plusieurs facteurs. Tout d’abord, son acier laminé à chaud est fabriqué à l’aide de technologies modernes et optimisées, permettant ainsi de réduire les coûts et d’être compétitif sur le marché. De plus, lors de l’enquête menée par l’UE, Hoà Phat a coopéré étroitement avec les autorités compétentes, en fournissant des données complètes, transparentes et un système de production clair, ce qui a joué un rôle clé dans l’issue favorable du dossier.

Auparavant, le 8 août 2024, la CE avait annoncé le lancement d’une enquête antidumping sur certains produits en acier laminé à chaud originaires d’Égypte, d’Inde, du Japon et du Vietnam importés sur le marché de l’UE. Actuellement, Formosa et d’autres entreprises vietnamiennes exportatrices d’acier laminé à chaud sont soumises à une taxe provisoire de 12,1% lors de leurs importations vers l’UE.

VNA/CVN