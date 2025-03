Le Vietnam vise 2 millions d’entreprises privées à l'horizon 2030

>> Encourager le secteur privé à investir dans le secteur de l'énergie au Vietnam

>> De grands groupes privés mobilisés sur les grands projets d’infrastructures

>> Le chef du Parti souligne la nécessité d’une stratégie claire pour dynamiser la croissance du secteur privé

Photo : VNA/CVN

Lors de sa première réunion, le Comité de pilotage pour l'élaboration du projet de développement du secteur économique privé a discuté de la structure du projet ainsi que de ses principaux contenus. Il a évalué les mécanismes et politiques de développement de l’économie privée, la situation actuelle de son développement, les expériences internationales et les leçons à en tirer, ainsi que les orientations, objectifs, missions et solutions pour son développement dans les années à venir.

Actuellement, le secteur privé compte quelque 940.000 entreprises en activité et plus de 5,2 millions de foyers commerçants. Il représente environ 50% du PIB, 82% de la main-d'œuvre, 30% des recettes budgétaires de l’État et plus de 30% du commerce extérieur du pays.

Photo : VNA/CVN

Le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a insisté sur la nécessité d’élaborer un projet avec des politiques fortement réalisables, mettant en avant le rôle et la position de l’économie privée en tant que moteur clé de l’économie nationale. Le projet devra s’aligner sur les orientations et politiques du Parti et de l’État, ainsi que sur les résolutions et directives récentes du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, et du Premier ministre Pham Minh Chinh. L’objectif fixé d’ici 2030 est d’atteindre 2 millions d’entreprises privées et de développer 1.000 grandes entreprises pionnières et leaders dans divers secteurs.

Le chef adjoint du gouvernement a également demandé que, parallèlement à l’amélioration progressive du projet, des séminaires et conférences soient organisés afin de recueillir les avis des ministères, des organismes, des localités, des experts économiques et scientifiques, ainsi que des principaux acteurs concernés par les politiques, notamment les associations professionnelles, les secteurs industriels, les entreprises et les citoyens.

VNA/CVN