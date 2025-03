Italie

Rome accueille la conférence "Rencontre d'Asie" : le Vietnam au centre des échanges

Photo : VNA/CVN

S'exprimant auprès du correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), Francesca Leoncini, représentante du Conseil municipal de Rome, a souligné l'importance de l'Asie en tant que marché prometteur pour les entreprises italiennes, mettant en avant le potentiel de croissance du Vietnam et son rôle stratégique dans les partenariats de l'Italie.

Fort potentiel de coopération

Le secteur du tourisme présente un fort potentiel de coopération, avec l'objectif d'attirer davantage de touristes vietnamiens en Italie, selon Elia Rosciano, président de la Fédération italienne des associations d'hébergement non hôtelier. Il s'est dit confiant dans le potentiel de coopération entre les deux pays, notamment pour attirer un nombre croissant de touristes vietnamiens en Italie.

Plusieurs entreprises italiennes considèrent le Vietnam comme un marché prometteur, caractérisé par une demande croissante des consommateurs et un climat d'investissement favorable.

Photo : VNA/CVN

Quatre pays asiatiques

La conférence a réuni plus de 120 participants, dont des représentants diplomatiques, des autorités et des entreprises, pour discuter des enjeux des relations bilatérales dans les domaines du commerce, de la culture et du tourisme.

Organisée en quatre sessions thématiques, la conférence a accueilli plus de 20 intervenants. Les experts ont échangé sur la culture et les traditions de quatre pays asiatiques entretenant des liens étroits avec l'Italie : le Vietnam, la Thaïlande, la Chine et le Japon. Les discussions ont également porté sur des thématiques telles que le tourisme, l’agriculture, le développement durable, le commerce et l’art contemporain.

VNA/CVN