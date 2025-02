Le Forum sur l’avenir de l’ASEAN 2025 : un rendez-vous clé pour la région

Le Forum sur l'avenir de l'ASEAN 2025, qui se tient à Hanoï les 25 et 26 février, est un forum important pour les pays de la région de discuter des questions majeures. Il ouvre également des opportunités de dialogues ouverts et constructifs pour façonner l’avenir de l’ASEAN.

Photo : VNA/CVN

Veeramalla Anjaiah, chercheur principal au Centre d'études sur l'Asie du Sud-Est (CSEAS), a déclaré à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) que ce forum, placé sous le thème "Building a United, Inclusive, and Resilient ASEAN Amidst Global Transformations" (Construire une ASEAN unie, inclusive et résiliente au milieu des transformations mondiales), démontre non seulement le ferme engagement du Vietnam en faveur de l'intégration régionale mais constitue également une opportunité pour l'ASEAN de discuter des questions majeures et de rechercher des solutions appropriées pour maintenir la stabilité et le développement durable dans la région.

L'organisation de ce forum à Hanoï renforcera la position du Vietnam au sein de l'ASEAN, consolidera les relations avec les autres membres et stimulera la coopération entre l'ASEAN et les partenaires internationaux. Veeramalla Anjaiah a souligné l'importance pour l'ASEAN de transformer les engagements en actions concrètes, de renforcer la coordination face aux défis, et de valoriser les réalisations pour un développement commun.

Il a souligné que l'engagement du Vietnam envers l'intégration régionale, le multilatéralisme et le développement durable continue d'inspirer et de renforcer l'amitié et la coopération au sein et au-delà de l'ASEAN. De plus, la croissance dynamique du Vietnam et son engagement proactif dans les enjeux mondiaux témoignent de son esprit de coopération et de sa volonté de façonner l'avenir de l'ASEAN.

VNA/CVN