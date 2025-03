Solutions pour équilibrer les échanges commerciaux Vietnam - États-Unis

L'envoyé spécial du Premier ministre et ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, a eu une séance de travail, jeudi 13 mars, à Washington D.C. avec le représentant américain au Commerce, Jamieson L. Greer, pour discuter de la promotion de la coopération économique et commerciale entre le Vietnam et les États-Unis.

Nguyên Hông Diên a partagé de manière franche ses points de vue et évaluations sur les relations bilatérales, tout en proposant des solutions spécifiques et claires pour résoudre les problèmes existants et approfondir le partenariat stratégique global entre le Vietnam et les États-Unis de manière plus efficace, substantielle et durable.

Il a également proposé des solutions pour rendre les relations commerciales entre les deux pays plus équilibrées.

De son côté, le représentant américain au Commerce, Jamieson L. Greer, a indiqué que le Bureau du représentant américain au Commerce (USTR) examinerait rapidement les propositions avant de fournir des commentaires et de discuter des orientations pour leur mise en œuvre.

Les deux parties ont convenu de poursuivre les discussions pour mettre en œuvre les solutions proposées par la partie vietnamienne.

Présent à la séance de travail, l'ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyên Quôc Dung, a estimé que la rencontre s'était déroulée de manière très franche, dans une atmosphère sincère et amicale, et a abouti aux résultats attendus par les deux parties.

Les deux parties se sont déclarées satisfaites de l'évolution positive des relations américano-vietnamiennes après 30 ans d'établissement des relations diplomatiques, 10 ans du partenariat global et deux ans du partenariat stratégique global. Les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint près de 150 milliards de dollars en 2024, faisant des États-Unis le deuxième partenaire commercial et l'un des marchés d'exportation les plus importants du Vietnam.

