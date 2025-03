Journée des droits des consommateurs : sensibiliser, protéger, agir !

>> Les efforts se poursuivent pour protéger les droits des consommateurs en ligne

>> Droits des consommateurs : informations transparentes et consommation sûre

Photo : Công Thuong/CVN

Cette année, le thème choisi met en avant l'importance de la transparence des informations fournies aux consommateurs, tout en appelant à leur responsabilité dans la construction d'un environnement de consommation civilisé, loyal et durable. Cette initiative vise à renforcer la protection des droits des consommateurs au Vietnam.

Un engagement collectif

Lors de la cérémonie, Nguyên Sinh Nhât Tân, vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, a souligné que "la protection des droits légitimes des consommateurs est une responsabilité partagée entre les autorités, les entreprises et la société".

Photo : HP/CVN

Suite à la directive N°30 datant de 2019 du Secrétariat du Parti, le ministère de l'Industrie et du Commerce et les organismes concernés ont mis en place diverses mesures pour renforcer la protection des consommateurs. Ces efforts ont conduit à l'élaboration de la Loi sur la protection des consommateurs, ainsi qu'à la publication de décrets et décisions du gouvernement précisant sa mise en œuvre. Le ministère a également intensifié ses actions de sensibilisation, adaptées à divers publics.

Les campagnes d'information ont été déployées sous diverses formes : concours, expositions, courses populaires et vidéos de sensibilisation sur les réseaux sociaux. Ces dernières ont cumulé près de 100 millions de vues et généré plus de 200.000 partages, ce qui a eu un impact significatif et favorable au sein de la communauté.

Toutefois, le vice-ministre a rappelé que la protection des droits des consommateurs était "un travail de longue haleine et complexe". Pour en améliorer l’efficacité, la coopération entre entreprises et onsommateurs est essentielle, en plus des efforts des autorités. "Les entreprises doivent comprendre que le respect des droits des consommateurs n'est pas seulement une obligation légale, mais aussi un levier stratégique pour renforcer leur réputation et assurer leur développement durable dans un environnement concurrentiel de plus en plus exigeant", a-t-il martelé.

Signature d'accords et initiatives concrètes

Dans le cadre de la cérémonie de lancement, des protocoles d'accord (Memoranda of Understanding, MoU) ont été signés entre le Service de l'industrie et du commerce de Hai Phong et plusieurs entreprises, afin de promouvoir la protection des consommateurs.

Photo : HP/CVN

Parallèlement, plusieurs activités ont été organisées en marge de l'événement, notamment un séminaire intitulé "Transparence de l'information dans les transactions en ligne" et une séance de promotion en direct sur TikTok présentant le riz ST25, reconnu comme le meilleur du monde.

Après cette phase de lancement, les initiatives en faveur des consommateurs se poursuivront dans les villes, provinces et entreprises du pays.

Thao Nguyên/CVN