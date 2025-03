Le Vietnam et les États-Unis renforcent leur coopération énergétique et commerciale

Le 13 mars (heure locale), à Washington D.C., Nguyên Hông Diên, envoyé spécial du Premier ministre vietnamien et ministre de l'Industrie et du Commerce, a eu une séance de travail avec Chris Wright, secrétaire à l'Énergie des États-Unis.

>> Le Vietnam et les États-Unis renforcent leur partenariat économique et commercial

>> Vietnam - États-Unis : signature des accords de coopération économique et commerciale

>> Solutions pour équilibrer les échanges commerciaux Vietnam - États-Unis

Le ministre Nguyên Hông Diên a affirmé que le Vietnam considère toujours les États-Unis comme un partenaire clé et souhaite approfondir le partenariat stratégique global entre les deux pays. Il a souligné que la politique du Vietnam est de bâtir des relations économiques et commerciales harmonieuses, durables, stables et mutuellement bénéfiques avec les États-Unis, sans intention de créer d’obstacles susceptibles de nuire aux travailleurs, à la sécurité économique ou à la sécurité nationale américaine.

Photo : VNA/CVN

Le ministre a également présenté les mesures concrètes mises en œuvre par le gouvernement vietnamien pour renforcer les relations économiques, commerciales et en matière d’investissement avec les États-Unis de manière globale, harmonieuse et durable, en mettant particulièrement l’accent sur le secteur de l’énergie.

Le Vietnam considère les États-Unis comme l’un des fournisseurs d’énergie majeurs contribuant à assurer la sécurité énergétique nationale. L’augmentation des importations de machines, d’équipements, de matières premières et de combustibles en provenance des États-Unis contribuera également à rendre la balance commerciale entre les deux pays équilibrée, harmonieuse et durable.

Développer un mix énergétique diversifié

De son côté, le secrétaire américain à l’Énergie, Chris Wright, a souligné que les entreprises énergétiques américaines s’intéressent vivement au marché vietnamien et souhaitent que le Vietnam facilite la mise en œuvre de projets énergétiques majeurs des États-Unis. Il a également insisté sur la nécessité d’adopter des politiques et des solutions adaptées pour développer un mix énergétique diversifié, ce qui permettrait d’augmenter les importations en provenance des États-Unis.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont convenu de mandater des équipes techniques afin de travailler sur la possibilité de signer un accord de coopération énergétique à l’avenir.

Dans l’après-midi du même jour, le ministre Nguyên Hông Diên a également eu une séance de travail avec le sénateur Dan Sullivan de l’État d’Alaska.

Le ministre et le sénateur ont discuté des opportunités de coopération énergétique entre le Vietnam et l’État d’Alaska et ont proposé que les entreprises des deux pays étudient et concluent des accords de vente et d’achat de gaz liquéfié à long terme, avec des prix et des modalités adaptés.

VNA/CVN