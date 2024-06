Thaïlande, Cambodge et Vietnam se tournent vers la connectivité du tourisme maritime

Des médias thaïlandais ont rapporté le 16 juin que ce pays, le Cambodge et le Vietnam cherchaient à coopérer pour ouvrir une route maritime reliant les îles proches de la province thaïlandaise de Trat à la province cambodgienne de Sihanoukville et à la province vietnamienne de Kiên Giang.

>> La presse thaïlandaise souligne l'importance de la visite du président vietnamien

>> Promotion du partenariat stratégique renforcé Vietnam-Thaïlande

L’objectif est de promouvoir l’investissement, le commerce et le tourisme, notamment le tourisme d’affaires (MICE).

Photo : PLO/CVN

Le gouverneur de la province de Trat, Natthapong Sanguanjit, a récemment présidé une réunion sur cette initiative lors du CVTEC-Trat Business Roadshow 2024. La réunion a vu la participation de représentants de six provinces des trois pays, du président du Conseil du tourisme de Thaïlande (TCT), Chamnan Srisawat, et du vice-président senior du Bureau des congrès et des expositions (TCEB) de Thaïlande, Puripan Bunnag,

Chamnan Srisawat a souligné que le TCT accélérait l'organisation d’une conférence sur le corridor économique Cambodge-Vietnam-Thaïlande (CVTEC), avec le TCEB comme co-organisateur et sponsor principal. Selon lui, leur objectif est de promouvoir la route maritime reliant les trois pays afin de créer un marché selon le concept "Un marché, trois destinations".

"La route maritime fonctionnera non seulement comme une route économique moderne, mais elle sera également une route touristique de charme, avec une nature et une culture magnifiques tout au long du parcours", a dit Chamnan Srisawat.

Par ailleurs, le gouverneur de la province de Trat a souligné l'importance de trouver un moyen de promouvoir un tourisme qui relie les régions côtières orientales des trois pays par la route maritime.

Dans le cadre de la réunion, les représentants des secteurs privé et public des trois pays ont signé un protocole d'accord (MoU) pour renforcer conjointement le commerce, l'investissement, le tourisme et le tourisme d’affaires dans les zones situées le long de la route.

Le directeur adjoint du TCEB, Apichai Somboonpakorn, a déclaré que le TCEB pensait que la Thaïlande était prête pour ce projet et que, s'il réussissait, il permettrait aux touristes de voyager de Pattaya à Laem Chabang, d'où ils se rendraient ensuite à Trat, Sihanoukville et Kiên Giang, et vice-versa.

Selon Wiyada Suang, vice-président du Conseil provincial du tourisme de Trat, la route du tourisme maritime sera probablement ouverte pendant la haute saison touristique en novembre de cette année.

VNA/CVN