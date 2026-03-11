Un destroyer de la RPDC procède à des essais de tir de missiles de croisière stratégiques

Sous le regard du dirigeant suprême du pays, Kim Jong Un, qui suivait l'événement à la télévision, les essais ont été menés par le destroyer Choe Hyon de la marine de l'Armée populaire coréenne dans le cadre des essais continus visant à tester l'efficacité opérationnelle de ce navire de guerre de pointe, selon l'agence. Plusieurs missiles de croisière ont suivi leur trajectoire au-dessus des eaux au large de la côte Ouest du pays avant d'atteindre des cibles insulaires, a précisé KCNA. Qualifiant cet exercice de tâche stratégique très importante pour maintenir et développer une force de dissuasion nucléaire fiable, M. Kim a déclaré que les systèmes d'armes offensives en constante évolution constituaient un facteur indispensable à l'autodéfense de la RPDC. Le destroyer Choe Hyon est le navire amiral de la nouvelle génération de destroyers d'attaque polyvalents de 5.000 tonnes de la classe Choe Hyon.

Xinhua/VNA/CVN