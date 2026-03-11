icon search
mask
Brefs / International
La RPDC dénonce fermement les actes d'agression des États-Unis et d'Israël contre l'Iran

La République populaire démocratique de Corée (RPDC) a fermement condamné mardi 10 mars les actes d'agression des États-Unis et d'Israël contre l'Iran, a rapporté mercredi 11 mars l'agence de presse officielle Korean Central News Agency (KCNA).

>> Le président iranien annonce une interruption des frappes sur ses voisins

>> Israël pilonne Téhéran au huitième jour du conflit

>> Nétanyahou déclare que l'attaque contre l'Iran se poursuivra

"Nous exprimons notre profonde inquiétude et dénonçons fermement les actes d'agression des États-Unis et d'Israël qui détruisent les fondements de la paix et de la sécurité régionales et aggravent l'instabilité mondiale", a déclaré le 10 mars un porte-parole du ministère des Affaires étrangères du pays, cité par KCNA. La RPDC respecte les droits et le choix du peuple iranien d'élire son guide suprême, a déclaré le porte-parole en réponse à une récente annonce de l'Assemblée des experts de l'Iran concernant l'élection du nouveau guide suprême.

Xinhua/VNA/CVN

#RPDC #agression #États-Unis #Israël #Iran

Autres articles

Rédactrice en chef : Nguyễn Hồng Nga

Adresse : 79, rue Ly Thuong Kiêt, Hanoï, Vietnam

Permis de publication : 25/GP-BTTTT

Tél : (+84) 24 38 25 20 96

E-mail : courrier@vnanet.vn, courrier.cvn@gmail.com

back to top