La RPDC dénonce fermement les actes d'agression des États-Unis et d'Israël contre l'Iran

"Nous exprimons notre profonde inquiétude et dénonçons fermement les actes d'agression des États-Unis et d'Israël qui détruisent les fondements de la paix et de la sécurité régionales et aggravent l'instabilité mondiale", a déclaré le 10 mars un porte-parole du ministère des Affaires étrangères du pays, cité par KCNA. La RPDC respecte les droits et le choix du peuple iranien d'élire son guide suprême, a déclaré le porte-parole en réponse à une récente annonce de l'Assemblée des experts de l'Iran concernant l'élection du nouveau guide suprême.

Xinhua/VNA/CVN