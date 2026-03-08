L'armée américaine a détruit 42 navires de la marine iranienne au cours des trois derniers jours, selon Trump

Il a fait cette déclaration devant les dirigeants de douze pays de l'hémisphère occidental lors du "Sommet du Bouclier des Amériques" à Doral, en Floride. "Cela était la fin de la marine. Nous avons éliminé leur force aérienne, nous avons éliminé leurs communications, et toutes les télécommunications ont disparu," a déclaré M. Trump. Le 28 février, les États-Unis et Israël ont lancé ce qu'ils ont qualifié d'"opérations de combat majeures" contre l'Iran. Depuis, l'Iran a riposté par une série de contre-attaques contre des cibles israéliennes et américaines dans toute la région. Au cours de la semaine dernière, l'armée iranienne a lancé environ 600 missiles et approximativement 2.600 opérations de drones, frappant 200 cibles américaines et israéliennes, a rapporté samedi l'agence de presse semi-officielle Tasnim.

