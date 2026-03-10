"Pas de pénurie imminente" de pétrole en Europe à cause du conflit, souligne l'UE

Il n'y a pas de risque de "pénurie imminente d'approvisionnement en pétrole en Europe" , a souligné la Commission européenne lundi 9 mars, à propos de l'impact du conflit au Moyen-Orient sur l'énergie.

"Tous les États membres doivent disposer de stocks d'urgence pour 90 jours. (...) Les Etats membres devront informer la Commission lorsqu'ils libèrent ces stocks. À notre connaissance, aucun État membre ne l'a fait pour l'instant", a indiqué une porte-parole de l'exécutif européen Anna-Kaisa Itkonen.

AFP/VNA/CVN