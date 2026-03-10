>> Les cours du pétrole internationaux dépassent les 100 dollars
>> Prix de l'essence à la pompe : "trop tôt" pour parler de nouvelles aides, selon la ministre déléguée à l'Énergie
>> Les marchés mondiaux tremblent face à la flambée des prix du pétrole
"Tous les États membres doivent disposer de stocks d'urgence pour 90 jours. (...) Les Etats membres devront informer la Commission lorsqu'ils libèrent ces stocks. À notre connaissance, aucun État membre ne l'a fait pour l'instant", a indiqué une porte-parole de l'exécutif européen Anna-Kaisa Itkonen.
AFP/VNA/CVN