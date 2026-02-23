Le neuvième Congrès du Parti des travailleurs de Corée élit Kim Jong Un comme secrétaire général

Le neuvième Congrès du Parti des travailleurs de Corée (PTC), le parti au pouvoir en République populaire démocratique de Corée (RPDC), a élu Kim Jong Un en tant que secrétaire général du parti, a annoncé lundi 23 février l'Agence de presse officielle Korean Central News Agency (KCNA).

Photo : Yonhap/VNA/CVN

"Le neuvième Congrès du PTC décide d'élire Kim Jong Un au poste de secrétaire général du PTC, conformément à la volonté inébranlable et au désir unanime de tous les délégués, des millions de membres du Parti, de tout le peuple et du personnel de l'Armée populaire pour le développement du PTC et la prospérité de l'État", a rapporté KCNA, citant une décision adoptée dimanche par le congrès.

La session de dimanche 22 février a également élu les membres du Comité central du PTC, parmi lesquels Kim Jong Un, Pak Thae Song, Jo Yong Won et Ri Il Hwan, ainsi que les membres suppléants, selon un communiqué de presse du neuvième Congrès du PTC.

Le congrès a également adopté une décision visant à réviser les règles du PTC, a indiqué KCNA dans un autre reportage.

Xinhua/VNA/CVN