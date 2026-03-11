Canada : des coups de feu tirés vers le consulat américain à Toronto

Dans un communiqué, la police a indiqué avoir été appelée sur les lieux le 10 mars à 05h29 heure locale suite au signalement de coups de feu dirigés vers le consulat. Les tirs auraient eu lieu vers 04h29. À leur arrivée sur les lieux, dans le centre-ville de Toronto, les policiers ont constaté des traces de coups de feu. Aucun blessé n'a été signalé, a précisé la police, ajoutant qu'il était encore trop tôt pour déterminer un mobile. La Gendarmerie royale du Canada (GRC) collabore avec la police de Toronto dans l'enquête, et a pris contact avec ses partenaires américains, dont notamment le FBI, a déclaré lors d'une conférence de presse le surintendant principal de la GRC, Chris Leather. Il a qualifié la fusillade "d'incident de sécurité nationale", tout en précisant que rien n'indiquait que la sécurité publique soit menacée à ce stade. Le Premier ministre canadien Mark Carney a déclaré sur X que les coups de feu tirés en direction du consulat américain constituaient "un acte de violence répréhensible et une tentative d'intimidation".

Xinhua/VNA/CVN