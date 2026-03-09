Un accident de la route dans le Nord du Togo fait 20 morts et 58 blessés

Selon le journal, les victimes, originaires de la commune de Copargo, dans le nord-ouest du Bénin, s'étaient rendues la veille à Kara afin de soutenir l'un des leurs à l'occasion d'une cérémonie funéraire organisée dans sa belle-famille. Sur le chemin du retour, l'accident s'est produit sur un axe routier en altitude, connu sous l'appellation de "route des montagnes", dans la commune de Kozah 1, dans le Nord du Togo. Il a impliqué un tricycle et un camion transportant tous deux des membres de la délégation. "Le tricycle a démarré au même moment que le camion, qui aurait connu une défaillance technique, notamment l'éclatement d'un pneu sur cette portion de route en altitude. Le conducteur du camion a alors perdu le contrôle du véhicule et, dans sa chute, a percuté par l'arrière le tricycle et ses passagers", rapporte le journal. Les victimes ont été évacuées par les services de secours vers des structures sanitaires au Togo, où elles ont été prises en charge pour des soins intensifs.

Xinhua/VNA/CVN