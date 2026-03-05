La croissance du budget de la défense chinoise pour 2026 ralentit à 7%

La croissance du budget de la défense de la Chine devrait ralentir à 7% en 2026, selon un projet de rapport soumis jeudi 5 mars à l'examen de l'organe législatif national. Cela marque la onzième année consécutive de croissance à un chiffre pour le budget de la défense chinoise.

La croissance du budget de la défense de la Chine devrait ralentir à 7% en 2026, selon un projet de rapport soumis jeudi 5 mars à l'examen de l'organe législatif national. Cela marque la onzième année consécutive de croissance à un chiffre pour le budget de la défense chinoise. Ce chiffre est resté à 7,2% pour 2023, 2024 et 2025. Selon le projet de rapport budgétaire pour 2026, environ 1.900 milliards de yuans (environ 275 milliards de dollars) seront alloués à la défense nationale. Les dépenses de défense de la Chine restent relativement modestes selon les principaux indicateurs relatifs, notamment leur part dans le PIB, les dépenses de défense par habitant et les dépenses de défense par militaire.

