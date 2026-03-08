France

Accident mortel en Seine-et-Marne : trois jeunes tués, un quatrième hospitalisé

Trois jeunes hommes ont été tués dans un accident, dimanche vers 04h00 du matin en Seine-et-Marne, quand le conducteur de 19 ans a perdu le contrôle de leur véhicule qui a percuté un arbre, à Saint-Aulde, a-t-on appris auprès de la gendarmerie.

>> États-Unis : au moins trois morts dans un accident d'avion dans le Colorado

>> Trois morts et quatre blessés dans un accident de la route en Irlande du Nord

>> Pérou : 15 personnes tuées dans l'accident d'un hélicoptère militaire dans le Sud





Les trois victimes, décédées sur le coup, sont âgées de 19 à 31 ans. Un quatrième passager, un jeune homme de 26 ans, grièvement blessé, a été évacué "en urgence absolue" vers un centre hospitalier, selon la même source. L'accident s'est produit sur la D603 et ses circonstances restent à déterminer. Le véhicule circulait vraisemblablement à grande vitesse, étant donné la violence du choc contre l'arbre, a souligné cette source à la gendarmerie de Seine-et-Marne. Une autre source proche de l'enquête a évoqué l'hypothèse d'une consommation de protoxyde d'azote par le jeune conducteur, qui reste à établir. Surnommé "gaz hilarant", le protoxyde d'azote est inhalé pour ses effets euphorisants via des ballons de baudruche et a été pointé du doigt dans la hausse de la mortalité routière l'année dernière.

AFP/VNA/CVN