Agression israélienne contre le Liban : le nombre de déplacés dépasse les 83.000 personnes

Le nombre de déplacés au Liban a dépassé les 83.000 personnes à la suite de l'agression sioniste menée au début de la semaine contre le pays, qui a fait 72 martyrs et des centaines de blessés, ont indiqué jeudi 5 mars les autorités libanaises.

>> Israël lance de nouvelles frappes contre l'Iran et le Liban au cinquième jour du conflit

Les mêmes sources ont précisé que les menaces et les attaques continues ainsi que les larges ordres d'évacuation émis par l'entité Sioniste ont contraint des dizaines de milliers d'habitants du Sud du Liban à fuir vers les régions du nord, dans un contexte d'intensification des opérations militaires et de craintes croissantes d'une aggravation de la crise humanitaire. Les principales routes menant à Beyrouth et Saïda ont connu d'importants mouvements de déplacement, les familles quittant leurs domiciles dans l'urgence, tandis que des écoles et des bâtiments publics ont été transformés en centres d'hébergement temporaires, accentuant la pression sur les infrastructures et les services de base dans les zones accueillant les déplacés.

APS/VNA/CVN