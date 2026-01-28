La RPDC teste un système de lance-roquettes multiple de gros calibre

>> La RPDC teste un nouveau système de missiles antiaériens
Quatre roquettes ont été tirées pendant l'essai, atteignant une cible située en mer à 358,5 km du point de lancement, a indiqué KCNA. Se déclarant satisfait des résultats de l'essai, Kim Jong Un, secrétaire général du Parti des travailleurs de Corée (PTC) et président des Affaires d'État de la RPDC, a déclaré que le neuvième congrès du PTC "clarifiera les plans de la prochaine étape visant à renforcer davantage la dissuasion nucléaire du pays", a ajouté KCNA.
Xinhua/VNA/CVN