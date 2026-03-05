L'économie chinoise fait preuve d'une grande résilience en 2025

>> La Chine a enregistré une croissance de 5% en 2025

L'économie chinoise a fait preuve d'une grande résilience au cours de l'année écoulée, selon un rapport d'activité du gouvernement soumis jeudi 5 mars à l'organe législatif suprême du pays pour délibération. Le produit intérieur brut (PIB) de la Chine s'est élevé à 140.190 milliards de yuans (20.280 milliards de dollars) en 2025, soit une hausse de 5% par rapport à l'année précédente, précise le rapport. De nombreuses avancées scientifiques et technologiques ont été réalisées l'année dernière, indique le rapport, ajoutant que la Chine a joué un rôle de premier plan dans la recherche, le développement et l'application de l'intelligence artificielle, la biomédecine, la robotique et la technologie quantique. L'environnement a continué de s'améliorer, la consommation d'énergie par unité de PIB ayant baissé de 5,1%, note le rapport. Les résultats de l'année dernière ont été durement gagnés, le pays ayant été confronté à des défis tant nationaux qu'internationaux, indique le rapport, citant le manque de dynamisme de la croissance de la consommation et des investissements.

Xinhua/VNA/CVN