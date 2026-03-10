Le Parlement libanais reporte de deux ans les législatives prévues en mai

La Chambre s'est réunie lundi 9 mars en séance plénière à Beyrouth, alors que l'aviation sioniste pilonnait la banlieue-sud toute proche. "La chambre a décidé de proroger son mandat pendant deux ans", a annoncé un communiqué de son président, Nabih Berri. Ce n'est pas la première fois que le Parlement reporte son mandat. De 2013 à 2017, il l'a fait à deux reprises en raison de risques sécuritaires et un débordement du conflit en Syrie, et une troisième fois pour une raison technique liée à l'application de la nouvelle loi électorale. Près de 400 personnes sont tombées en martyres depuis le début des frappes sionistes intensives sur le Liban qui ont provoqué également le déplacement de plus d'un demi-million de personnes.

