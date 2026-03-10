Foot : deux joueurs de MLS suspendus à vie pour des paris sportifs

>> Foot : défaite de l'Inter Miami face à Los Angeles FC en ouverture de la MLS

>> Donald Trump reçoit Messi et l'Inter Miami à la Maison Blanche

L'international ghanéen Yaw Yeboah (28 ans), sacré champion avec le Columbus Crew en 2023, et l'Américain natif du Ghana Derrick Jones (29 ans), qui joue en MLS depuis 2016, sont suspendus pour des paris effectués en 2024 et 2025, a expliqué la MLS dans un communiqué. "Aucun élément ne permet de conclure que ces paris ont affecté le résultat d'un match", a toutefois écrit la MLS. A une occasion, le 19 octobre 2024, les deux joueurs ont parié sur le fait que Jones reçoive un carton jaune, ce qui était effectivement arrivé. La MLS conclut aussi que "les joueurs ont probablement partagé des informations confidentielles avec d'autres parieurs", sur leur intention d'écoper un carton jaune notamment.

APS/VNA/CVN