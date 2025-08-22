Chine : le bilan d'une crue soudaine en Mongolie intérieure s'alourdit à 12 morts

Le bilan d'une crue soudaine ayant balayé un site de camping sauvage dans la région autonome de Mongolie intérieure, dans le Nord de la Chine, s'est alourdi à 12 morts, après que les sauveteurs ont retrouvé le dernier campeur porté disparu, mort, le 22 août au matin, ont indiqué les autorités locales chargées des situations d'urgence.

La catastrophe s'est produite le 16 août vers 22h00, dans la zone en amont d'une rivière de la bannière arrière d'Urad, dans la ville de Bayannur. Elle a provoqué la disparition de 13 campeurs et a emporté quatre véhicules. Une personne a été secourue, et plus de 1.600 secouristes ont été mobilisés sur le site pour rechercher les disparus.

Xinhua/VNA/CVN