Un drone spatial militaire américain bientôt de retour dans l'espace

>> La mission SpaceX Crew 10 entame son retour sur Terre

>> SpaceX dévoile l’emplacement des deux premières stations sol Starlink au Vietnam

Développée par l'avionneur Boeing, cette navette sans pilote nommée X-37B doit être lancée dans la nuit par une fusée de l'entreprise SpaceX du multimilliardaire Elon Musk, précise un communiqué de ce commandement militaire. L'engin, qui a des allures de petite navette spatiale, a déjà mené 7 longs vols et passé plus de dix ans au total dans l'espace, détaille son constructeur sur son site. La durée de sa nouvelle mission n'a pas été divulguée par les forces armées américaines, qui ne communiquent que peu d'informations à son sujet. Elle a tout de même précisé que cette huitième mission du X-37B permettrait de réaliser des tests et expérimentations scientifiques portant sur les "technologies de communication laser inter-satellites" et la"navigation spatiale améliorée". Et cela afin de "contribuer à améliorer la résilience, l'efficacité et la sécurité des architectures de communication spatiales américaines". Conçu pour l'armée américaine, ce drone mesure neuf mètres de long et est alimenté en énergie par des panneaux solaires. S'il doit être envoyé dans l'espace par une fusée, il est conçu pour revenir seul sur Terre. Le X-37B avait ainsi atterri en mars en Californie, après avoir passé plus d'un an en orbite.

APS/VNA/CVN