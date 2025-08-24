Chine

La province insulaire de Hainan déclenche l'alerte maximale à l'approche du typhon Kajiki

>> Taïwan (Chine) : des pluies torrentielles font quatre morts en une semaine

>> Chine : des pluies torrentielles perturbent la circulation dans le Sud

>> Taïwan : un disparu et 33 blessés lors du passage du typhon Podul

>> Le typhon Podul rétrogradé en tempête tropicale, touche les côtes chinoises

Actuellement, le typhon Kajiki se renforce et se dirige vers la côte sud de la province, et devrait toucher terre ou passer près de la côte dimanche 24 août après-midi ou dans la soirée. Les autorités ont évacué un total de 20.728 personnes des zones potentiellement dangereuses. Les 30.769 bateaux de pêche locaux sont tous rentrés au port ou se sont mis à l'abri, et plus de 21.000 membres d'équipage ont été transférés sur la côte. Hainan a préparé plus de 770.000 articles de secours pour les zones vulnérables. Plus de 2.800 secouristes se tiennent prêts à intervenir et sont équipés de véhicules et de matériel. La ville de Sanya a mis en place une série de mesures, suspendant les cours, le travail, les activités commerciales, les transports publics et le transport maritime, tout en fermant également les sites touristiques. Les habitants sont invités à éviter tout déplacement non essentiel, à rester à l'écart des zones basses, des structures temporaires et des vagues côtières, et à rester vigilants face aux risques géologiques. Dimanche 24 août, le Centre météorologique national chinois a également émis une alerte orange pour le typhon Kajiki, mettant en garde contre des rafales de vent dans les zones proches du centre du typhon, ainsi que de pluies abondantes à torrentielles dans certaines parties de Hainan, du Guangdong et du Guangxi, toutes situées dans le sud de la Chine. La Chine dispose d'un système d'intervention d'urgence à quatre niveaux, le niveau I correspondant à l'intervention la plus grave, et d'un système d'alerte météorologique à quatre niveaux, le rouge représentant l'alerte la plus grave, suivi de l'orange, du jaune et du bleu.

Xinhua/VNA/CVN