Le chef de la diplomatie pakistanaise au Bangladesh pour une visite inédite depuis 2012

Ishaq Dar est le plus haut responsable pakistanais à se rendre à Dacca depuis 2012, pour ce qu'Islamabad a qualifié d'"étape importante dans les relations Pakistan-Bangladesh". Les deux pays, anciens ennemis après la scission du Pakistan oriental en 1971, doivent signer plusieurs accords dimanche 24 août, y compris sur le commerce. Selon son ministère, M. Dar rencontrera le chef du gouvernement intérimaire bangladais, Muhammad Yunus. Cette visite intervient trois mois et demi après le conflit qui a opposé pendant quatre jours l'Inde et le Pakistan. New Delhi scrutera donc attentivement les événements, selon les experts. Le Bangladesh s'était rapproché de l'Inde après le conflit de 1971 consécutif à sa séparation du Pakistan. Mais depuis la chute en août 2024 de l'ex-Première ministre bangladaise Sheikh Hasina, qui a fui en Inde, les relations entre le nouveau pouvoir et New Delhi se sont tendues. Dans le même temps, Islamabad et Dacca ont resserré leurs liens.

