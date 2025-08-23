icon search
Le chef de la diplomatie pakistanaise au Bangladesh pour une visite inédite depuis 2012

Le ministre des Affaires étrangères pakistanais se rend au Bangladesh samedi 23 août pour une visite inédite à ce niveau depuis 13 ans, avec l'objectif de resserrer les liens entre les deux pays, anciennement ennemis mais qui se sont récemment rapprochés.

Ishaq Dar est le plus haut responsable pakistanais à se rendre à Dacca depuis 2012, pour ce qu'Islamabad a qualifié d'"étape importante dans les relations Pakistan-Bangladesh". Les deux pays, anciens ennemis après la scission du Pakistan oriental en 1971, doivent signer plusieurs accords dimanche 24 août, y compris sur le commerce. Selon son ministère, M. Dar rencontrera le chef du gouvernement intérimaire bangladais, Muhammad Yunus. Cette visite intervient trois mois et demi après le conflit qui a opposé pendant quatre jours l'Inde et le Pakistan. New Delhi scrutera donc attentivement les événements, selon les experts. Le Bangladesh s'était rapproché de l'Inde après le conflit de 1971 consécutif à sa séparation du Pakistan. Mais depuis la chute en août 2024 de l'ex-Première ministre bangladaise Sheikh Hasina, qui a fui en Inde, les relations entre le nouveau pouvoir et New Delhi se sont tendues. Dans le même temps, Islamabad et Dacca ont resserré leurs liens.

