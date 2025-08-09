Conflit Russie - Ukraine : Donald Trump va rencontrer Vladimir Poutine le 15 août en Alaska

Donald Trump rencontrera Vladimir Poutine le 15 août dans l'État américain de l'Alaska, a-t-il annoncé vendredi 8 août sur son réseau Truth Social, un sommet destiné à discuter d'un règlement de la crise en Ukraine.

>> Sergueï Lavrov et Xi Jinping ont discuté de la préparation de la visite de Vladimir Poutine en Chine

>> Une rencontre Trump-Poutine prévue "dans les prochains jours", selon le Kremlin

Photo : Xinhua/VNA/CVN

M. Trump, qui a promis à maintes reprises de mettre fin à ce conflit, a plusieurs fois parlé au téléphone avec son homologue russe ces derniers mois, mais ne l'a pas encore revu en personne depuis son retour à la Maison Blanche le 20 janvier.

Plutôt qu'en terrain neutre, la rencontre aura lieu dans le vaste et sauvage État de l'Alaska, dans l'extrême Nord-Ouest du continent américain, près de la Russie.

Confirmant l'entrevue, le conseiller diplomatique du Kremlin Iouri Ouchakov a qualifié ce choix d'"assez logique" et a déclaré que les deux présidents "se focaliseront sans aucun doute sur une discussion autour des options pour parvenir à un règlement pacifique à long terme de la crise ukrainienne".

Après le sommet en Alaska, Moscou "cherchera naturellement à organiser la prochaine réunion entre les présidents en territoire russe" et une "invitation en ce sens a déjà été envoyée au président américain", a précisé M. Ouchakov.

Ce tête-à-tête sera le premier entre les deux dirigeants depuis juin 2019 au Japon, un an après un sommet à Helsinki où Donald Trump avait eu un ton résolument conciliant avec l'homme fort du Kremlin.

M. Poutine n'a plus foulé le sol américain depuis 2015, sous la présidence de Barack Obama. Le dernier sommet en bonne et due forme entre la Russie et les États-Unis remonte à juin 2021, quand Joe Biden avait rencontré son homologue russe à Genève.

Cette rencontre très attendue se déroulera donc sans le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui ne cesse pourtant d'exiger d'avoir voix au chapitre.

AFP/VNA/CVN