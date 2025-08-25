L'Australie va défendre fermement la solution à deux États sur la scène mondiale

>> Le Canada a l'intention de reconnaître l'État de Palestine, Israël condamne

>> L'Australie va reconnaître l'État de Palestine

S'exprimant le 25 août au matin sur les ondes de la radio de l'Australian Broadcasting Corporation (ABC), M. Albanese a indiqué que l'Australie continuerait à faire entendre sa voix dans les forums internationaux pour défendre fermement une solution à deux États dans laquelle la Palestine et Israël pourraient vivre "côte à côte dans la paix et la sécurité". "Nous avons constamment plaidé, directement auprès du gouvernement israélien, mais aussi par notre vote dans les forums internationaux, pour que l'aide soit autorisée à entrer dans Gaza, constamment préconisé un cessez-le-feu, la libération des otages et le désarmement du Hamas", a-t-il ajouté. Le Premier ministre a annoncé plus tôt en août que l'Australie rejoindrait en septembre le Canada, la France et le Royaume-Uni pour reconnaître officiellement l'État palestinien lors de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Interrogé le 25 août pour savoir s'il avait évoqué la reconnaissance de la Palestine avec les gouvernements des pays voisins du Pacifique, notamment la Nouvelle-Zélande, M. Albanese a répondu que ceux-ci prendraient leurs propres décisions en tant qu'États souverains. "L'Australie prendra ses décisions sans se soucier d'autre chose que de son intérêt national et de faire ce qui est juste", a-t-il affirmé.

Xinhua/VNA/CVN