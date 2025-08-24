Mexique : deux morts dans des inondations

Les deux victimes ont été "emportées par les eaux de pluie", selon des informations officielles. Peu avant minuit vendredi, deux corps sans vie ont été retrouvés dans une zone qui a été fortement affectée, selon la protection civile de cette localité. Queretaro, capitale de l'Etat éponyme et connue pour son architecture coloniale, était toujours touchée samedi par des pluies intenses qui ont causé des dégâts et provoqué le déclenchement par les autorités fédérales d'un plan militaire d'assistance. À Mexico, l'aéroport Benito Juarez, l'un des plus fréquentés d'Amérique latine, a interrompu brièvement ses opérations en raison de problèmes de visibilité. Mi-août, l'aéroport et ses environs avaient été inondés, provoquant l'annulation de vols pendant plusieurs heures et des dommages. Cette année a été particulièrement pluvieuse au Mexique, surtout dans la capitale. Juin a été le troisième mois le plus pluvieux depuis 1985, selon la commission nationale de l'eau (Conagua). Selon les scientifiques, le changement climatique provoque des phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses partout dans le monde.

