L'Europe veut que l'Ukraine prenne part aux négociations de paix américano-russes

Alors que la Russie et les États-Unis se préparent à des négociations sur un éventuel cessez-le-feu en Ukraine, Kaja Kallas, haute représentante de l'Union européenne (UE) pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, a déclaré dimanche 10 août que tout accord entre les deux pays devrait impliquer l'Ukraine et l'UE.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Tout accord entre les États-Unis et la Russie doit inclure l'Ukraine et l'UE, car il en va de la sécurité de l'Ukraine et de l'Europe tout entière", a-t-elle affirmé.

Mme Kallas a révélé qu'elle convoquerait lundi 11 août une réunion en ligne des ministres des Affaires étrangères de l'UE afin de discuter des "prochaines étapes".

Le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine doivent se rencontrer le 15 août en Alaska, aux États-Unis, pour discuter d'un éventuel cessez-le-feu en Ukraine. Il s'agit des premières discussions entre les deux dirigeants depuis 2021.

Xinhua/VNA/CVN