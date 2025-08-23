La Russie et les États-Unis discutent d'une éventuelle coopération sur des projets de gaz naturel liquéfié (Poutine)

La Russie et les États-Unis discutent de la possibilité de coopérer dans le domaine du gaz naturel liquéfié, non seulement dans la zone arctique russe mais aussi dans l'État américain de l'Alaska, a déclaré vendredi 23 août le président russe Vladimir Poutine. S'exprimant lors d'une réunion avec des travailleurs et des scientifiques de l'industrie nucléaire à Sarov, dans la région de Nijni Novgorod, M. Poutine a noté que plusieurs entreprises russes, dont le producteur de gaz Novatek, coopèrent déjà avec des partenaires d'Europe et d'Asie. "Nous discutons également avec des partenaires américains de la possibilité de travailler ensemble dans ce domaine, et pas seulement dans notre zone arctique, mais aussi en Alaska", a déclaré M. Poutine, cité par l'agence de presse TASS. La Russie possède des technologies uniques dans le domaine du gaz naturel liquéfié, qui ont suscité l'intérêt de ses partenaires, y compris ceux des États-Unis, a-t-il indiqué.

Xinhua/VNA/CVN