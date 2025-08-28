Le gouvernement allemand adopte un projet de loi pour réformer le service militaire

>> Allemagne : trois morts et des blessés dans le déraillement d'un train

>> L'Allemagne reprend ses largages d'aide humanitaire sur Gaza

>> Allemagne : troisième incendie criminel présumé sur une ligne ferroviaire

Selon un communiqué du gouvernement fédéral, ce projet de modernisation vise à renforcer les troupes actives et les troupes de réserve des forces armées allemandes. L'Allemagne a suspendu le service militaire obligatoire en 2011 et depuis lors, la Bundeswehr est devenue une armée de volontaires. En vertu du projet de loi, le service militaire allemand restera volontaire. Néanmoins, le gouvernement pourra le rendre obligatoire avec l'approbation du Bundestag, la chambre basse du parlement, si la situation sécuritaire se détériore ou si le recrutement volontaire se révèle insuffisant. Le texte introduit aussi des mesures d'enrôlement obligatoire. Lorsqu'ils atteindront l'âge de 18 ans, tous les hommes allemands auront l'obligation de remplir un questionnaire en ligne au sujet de leur volonté et leur capacité à servir dans l'armée. À partir du 1er juillet 2027, tous les hommes nés en 2008 ou plus tard seront également soumis à une évaluation médicale obligatoire. Ce projet de loi doit encore être adopté par le Bundestag pour entrer en vigueur.

Xinhua/VNA/CVN