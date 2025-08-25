La Russie et l'Ukraine procèdent à un nouvel échange de prisonniers

L'Ukraine a libéré huit habitants de la région russe de Koursk. Cette région avait été brièvement capturée par l'Ukraine au cours d'une attaque surprise en août 2024, avant que les forces russes ne la reprennent plus tôt cette année. Les soldats russes sont actuellement au Bélarus et reçoivent une aide psychologique et médicale avant d'être transportés vers la Russie. Les Émirats arabes unis ont procédé à la médiation de cet échange. La troisième session de pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine s'est tenue à Istanbul, en Turquie, le 23 juillet dernier. Après ces pourparlers, le conseiller présidentiel russe Vladimir Medinski avait indiqué que les deux camps avaient accepté d'échanger au moins 1.200 prisonniers chacun.

