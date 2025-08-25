Le Hamas se dit prêt pour un accord de trêve global

>> L'Égypte envoie un 18e convoi humanitaire à Gaza

>> Israël va entamer des négociations pour une trêve à Gaza

Dans un communiqué de presse, le Hamas a affirmé que l'approbation par M. Nétanyahou du "plan d'occupation de Gaza", après que le mouvement avait accepté la proposition des médiateurs égyptiens et qataris la semaine dernière, montrait son "insistance à faire obstruction à l'accord". Le Hamas a souligné qu'un accord de cessez-le-feu était la seule façon de libérer tous les otages israéliens, tenant M. Nétanyahou pour entièrement responsable de leur sort. Le 21 août, le Premier ministre a déclaré qu'il avait ordonné aux responsables de commencer "des négociations immédiates" pour la libération des otages à Gaza et pour la fin de la guerre, tout en promettant d'approuver les plans militaires de conquête de la ville de Gaza. M. Nétanyahou n'a pas dit comment et où débuteraient les négociations. Le site d'information israélien Ynet, citant un haut responsable, a rapporté qu'aucune délégation n'était attendue à Doha ou au Caire à ce stade.

Xinhua/VNA/CVN