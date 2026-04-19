Ukraine : cinq morts dans une fusillade à Kiev

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Selon le maire de Kiev, Vitali Klitschko, 15 personnes, dont un enfant, ont été blessées lorsqu'un tireur a ouvert le feu dans le district de Holosiivsky, dans le sud de Kiev. Après la fusillade, l'assaillant a pris des personnes en otage dans un supermarché voisin, a indiqué le ministre de l'Intérieur Ihor Klymenko. Il a ajouté que l'assaillant avait été abattu lors de son arrestation. Le Bureau du procureur général d'Ukraine a indiqué que l'assaillant était un homme de 58 ans, né à Moscou.

Xinhua/VNA/CVN