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Indonésie : huit morts dans un crash d'hélicoptère

Deux membres d'équipage et six passagers sont morts dans le crash d'un hélicoptère privé sur l'île indonésienne de Bornéo, a indiqué vendredi 17 avril le ministère des Transports.

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L'appareil, détenu par l'entreprise locale Matthew Air Nusantara, a perdu le contact avec les contrôleurs aériens cinq minutes après son décollage dans la province du Kalimantan occidental jeudi matin 16 avril. Il transportait huit hommes, a précisé dans un communiqué le directeur général de l'aviation civile Lukman F. Laisa. Aucune cause n'a été avancée à ce stade pour expliquer le crash. "Tous les passagers et membres de l'équipage sont morts, sur la base de nos informations sur le terrain", a-t-il affirmé. Les secours ont découvert les victimes jeudi soir 16 avril dans une zone de forêt dense comportant des pentes abruptes, a décrit vendredi 17 avril à des médias l'agence de recherche et de secours I Made Junetra.

APS/VNA/CVN

#Indonésie #crash #hélicoptère

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