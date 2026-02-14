États-Unis : deux morts, un blessé après une fusillade dans une université de Caroline du Sud

Deux personnes ont été tuées et une autre blessée lors d'une fusillade jeudi 12 février soir sur le campus de l'Université d'État de Caroline du Sud, a annoncé l'établissement, frappé pour la troisième fois depuis octobre par un tel événement.

Photo : AP/VNA/CVN

Cette fusillade est le dernier exemple en date des drames liés aux armes à feu dans les universités américaines.

Le campus de l'Université d'État de Caroline du Sud (SCSU) a été confiné jeudi 12 février vers 21h15 locales (vendredi 02h15 GMT) après une fusillade signalée dans un logement de la résidence étudiante Hugine Suites, ont annoncé les responsables de l'université dans un communiqué.

L'établissement est situé à Orangeburg, à environ 70 km au sud-est de Columbia, la capitale de l'État.

La police de Caroline du Sud a été chargée de l'enquête. Ni l'université, ni les enquêteurs n'ont précisé l'identité des victimes et l'état de santé du blessé.

Aucune information n'a été diffusée non plus sur l'éventuelle fuite du ou des tireurs.

En octobre, deux fusillades sans lien entre elles avaient déjà eu lieu sur le campus de la SCSU, faisant au total un mort et deux blessés, alors que l'établissement organisait des festivités pour la rentrée universitaire.

L'université avait alors mis en place des mesures de sécurité supplémentaires, "notamment des points d'entrée contrôlés pour les événements majeurs, une surveillance accrue par caméras et des protocoles de communication d'urgence améliorés", selon son vice-président.

"Cours annulés"

"Les cours de vendredi sont annulés", a indiqué l'établissement sur Facebook. "Des conseillers sont à la disposition des élèves".

Fondée en 1896, l'Université d'État de Caroline du Sud compte plus de 3.000 étudiants, selon son site internet.

La dernière fusillade dans une université américaine remonte à décembre dernier, quand des tirs sur le campus de l'université de Brown dans le Rhode Island, l'une des plus prestigieuses du pays, avaient fait deux morts et neuf blessés.

Celle de jeudi soir 12 février intervient par ailleurs deux jours après une tuerie qui a fait huit morts dans un collège et lycée du Canada, où ce type d'événement est en revanche très rare.

Aux États-Unis, le Deuxième amendement de la Constitution stipule que "le droit du peuple à garder et porter des armes ne peut pas être enfreint".

Depuis des décennies, ce droit fait l'objet de fortes controverses au sein de la société américaine, marquée comme aucune autre nation développée au monde par des drames impliquant des armes à feu.

À de nombreuses reprises, la Cour suprême a réaffirmé ce droit et celui de porter une arme en public. En 2023, près d'un tiers des Américains disaient posséder une arme à feu dans une enquête du Pew Research Center.

AFP/VNA/CVN