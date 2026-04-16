Trump aborde les pourparlers entre Israël et le Liban

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"Nous essayons de créer un peu de répit entre Israël et le Liban. Cela fait longtemps que les deux dirigeants ne se sont pas parlés, environ 34 ans. Cela aura lieu demain", a écrit le 15 avril M. Trump sur Truth Social. Israël et le Liban ont tenu à Washington le 14 avril une réunion au cours de laquelle Israël a insisté sur le désarmement du Hezbollah et le Liban a appelé à un cessez-le-feu et à des mesures concrètes pour atténuer la grave crise humanitaire résultant du conflit mené par les États-Unis et Israël contre l'Iran, selon un communiqué du département d'État américain. Toutes les parties sont d'accord pour entamer des négociations directes à une date et en un lieu convenus d'un commun accord, a indiqué le communiqué. Cette réunion a marqué le premier engagement majeur de haut niveau entre Israël et le Liban depuis 1993, a-t-il ajouté.

Xinhua/VNA/CVN