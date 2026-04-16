Le Liban fait partie du processus de cessez-le-feu

Le ministère pakistanais des Affaires étrangères a déclaré le 16 avril que le Liban fait partie du processus de cessez-le-feu en cours et qu'il est considéré dans ce contexte.

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"Les signes positifs observés ces deux derniers jours sur le front frontalier israélo-libanais sont encourageants", a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Tahir Hussain Andrabi, lors d'un point de presse hebdomadaire. Il a souligné que la paix au Liban et la fin des hostilités armées sont essentielles, ajoutant qu'une désescalade pourrait contribuer à faire avancer le processus de négociation. Le porte-parole a noté que la question nucléaire figure également parmi les sujets clés en discussion. Le Pakistan a réitéré son appel à la retenue et à la résolution pacifique des conflits par le dialogue.

Xinhua/VNA/CVN