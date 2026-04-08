Turquie : fusillade devant le consulat israélien à Istanbul, un assaillant tué

Un assaillant "lié à une organisation terroriste" a été tué et deux blessés dans une fusillade le 7 avril devant le consulat israélien d'Istanbul, vidé de ses diplomates depuis fin 2023, selon un bilan officiel.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Deux policiers en faction devant les locaux ont été "légèrement" atteints, l'un à une oreille, l'autre à une jambe, a précisé le ministère de l'Intérieur.

Trois autres personnes, "en relation avec l'attaque", ont été interpellées peu après les faits et placées en garde à vue, a rapporté la chaine de télévision publique TRT.

Selon le gouvernorat d'Istanbul, "des individus non identifiés ont ouvert le feu sur des policiers en service" aux alentours de 12h15 (09h15 GMT) avant d'être visés par des tirs de riposte.

Aucun diplomate israélien "ne se trouve actuellement sur le sol turc", a précisé une source proche du dossier.

Les représentations diplomatiques israéliennes avaient été évacuées "non seulement en Turquie mais dans toute la région pour raisons de sécurité", peu après les attaques du 7 octobre 2023 conduites par le Hamas palestinien sur le sol israélien, selon cette source.

"J'ai vu une fusillade éclater soudainement de l'autre côté. Ça a duré un bon moment. J'ai vu un policier s'effondrer. Les gens ont paniqué", a raconté un marchand de rue qui a souhaité l'anonymat.

Un autre commerçant, qui a lui aussi préféré taire son nom, a estimé que "les tirs ont duré entre huit et dix minutes", affirmant avoir "eu peur qu'une balle n'atteigne [son] kiosque".

"Organisation terroriste"

Le ministre de l'Intérieur, Mustafa Çiftçi, a précisé que les assaillants étaient arrivés le 7 avril au matin de la province voisine d'Izmit (Nord-Ouest), à bord d'une voiture de location.

Les autorités ont identifié les trois assaillants et, selon le ministère de l'Intérieur, celui qui est décédé était "lié à une organisation terroriste qui instrumentalise la religion".

Les deux autres, des frères, sont actuellement interrogés par la police.

Photo : AFP/VNA/CVN

Selon les images diffusées sur les réseaux sociaux, les trois suspects qui se cachent derrière des voitures garées pour tirer, étaient armés de fusils d'assaut ; tous trois portaient des hauts et des gants noirs, un pantalon beige et un sac à dos.

Des dizaines de policiers casqués et équipés de gilets pare-balles ont été déployés devant le consulat, situé dans le quartier d'affaires de Levent, sur la rive européenne d'Istanbul, ont constaté des journalistes de l'AFP qui ont vu plusieurs ambulances quitter les lieux.

Les journalistes ont également vu des traces de sang au sol sur un parking adjacent.

Les accès au consulat, situé dans une haute tour de bureaux, sont filtrés même en temps normal, le périmètre étant encadré par des barrières de police.

Des images diffusées par la chaîne NTV montrent des policiers, certains en civil, ouvrir le feu près d'un axe très fréquenté ainsi qu'une personne blessée évacuée sur un brancard.

Attaque "odieuse"

Une enquête a été ouverte par le parquet d'Istanbul et trois procureurs ont été chargés des investigations, a indiqué sur X le ministre turc de la Justice, Akin Gürlek.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a condamné une attaque "odieuse" et juré de "combattre toutes les formes de terrorisme".

"La terreur ne nous intimidera pas", a réagi sur X le ministère israélien des Affaires étrangères, "saluant l'action rapide des forces de sécurité turques qui ont déjoué cette attaque".

"Les États-Unis condamnent dans les termes les plus forts l'attaque d'aujourd'hui contre le consulat israélien à Istanbul", a également écrit sur X l'ambassadeur des États-Unis à Ankara, Tom Barrack.

Fin décembre, trois policiers avaient été tués ainsi que six suspects lourdement armés accusés d'appartenir au groupe État islamique (EI) lors d'une affrontement dans la province de Yalova, au sud d'Istanbul.

Les autorités avaient annoncé peu après l'arrestation de 125 personnes soupçonnées d'être affiliées aux jihadistes de l'EI.

L'EI a perpétré dans le passé plusieurs attaques meurtrières dans le pays - dont l'une, dans une discothèque d'Istanbul, a fait 39 morts en 2017.

AFP/VNA/CVN