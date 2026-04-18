Air Canada va suspendre certains vols vers les États-Unis en raison du coût du kérosène

Air Canada a annoncé vendredi 17 avril qu'elle allait suspendre ses liaisons sur plusieurs lignes à destination des Etats-Unis en raison de la flambée des coûts du kérosène.

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Selon un communiqué de la plus grande compagnie aérienne canadienne, les prix du kérosène ont doublé depuis le début du conflit en Iran, rendant certaines liaisons et certains vols non rentables. Ces suspensions concernent des liaisons tant transfrontalières qu'intérieures. Les liaisons au départ de Montréal et de Toronto vers l'aéroport international John F. Kennedy de New York seront suspendues du 1er juin au 25 octobre. Air Canada suspendra également sa liaison Toronto-Salt Lake City le 30 juin, avec une reprise provisoire prévue pour 2027.

Xinhua/VNA/CVN