Nigeria : 14 personnes enlevées alors qu'elles devaient passer un examen

Au moins 14 personnes ont été enlevées mercredi soir 15 avril dans l'État de Benue, dans le Centre du Nigeria, alors qu'elles se rendaient à un examen d'entrée à l'université prévu le lendemain, ont indiqué jeudi 16 avril à des médias la police et des témoins.

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L'État de Benue se trouve dans une région régulièrement confrontée à des enlèvements contre rançon perpétrés par des groupes armés locaux, connus sous le nom de "bandits". Selon le chef de la police de l'État de Benue, Ifeanyi Emenari, les victimes ont été kidnappées pendant leur trajet en bus vers la ville d'Otukpo, où elles devaient passer un examen d'entrée à l'université. "Quatorze passagers ont été enlevés tandis qu'un autre a réussi à s'échapper. Nous sommes déployés sur le terrain pour assurer la libération des victimes", a-t-il déclaré. L'examen était organisé par le Comité mixte pour les admissions et les inscriptions (JAMB), un organisme gouvernemental chargé de l'accès à l'enseignement supérieur au Nigeria. "Les victimes sont principalement de jeunes garçons et de jeunes filles", a indiqué le président du conseil local d'Otukpo, Maxwell Ogiri, ajoutant que des forces de sécurité ont été déployés dans la forêt pour tenter de les secourir.

APS/VNA/CVN